حظك اليوم برج القوس الاثنين 25-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن أصحاب برج القوس التجديد ورفض الروتين في كافة مناحي حياتهم، والبحث عن أماكن جديدة، كما أنه محاور جيد قادر على اكتساب صداقات من مختلف الفئات.

وفي التقرير التالي، تقدم بوابة «الوطن» للراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك وكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، نعرض لأصحاب برج القوس حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج القوس وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، حيث ينصحك الفلك اليوم ألا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، إذا كنت متزوجا لا تدع حبك للاستقلالية يجعلك عنيفا مع شريك حياتك.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.