حظك اليوم برج الحوت الاثنين 25-7-2022 عاطفيا ومهنيا

شخصيات رومانسية وعاطفية هي أبرز صفات أصحاب برج الحوت، فهو مستمع جيد للآخرين، ويحاول تقديم الدعم والمساعدة للجميع سواء كان على معرفة بهم أو لا.

وفي التقرير التالي، تقدم بوابة «الوطن» للراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك وكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، نعرض لأصحاب برج الحوت حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الحوت وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، يكون الوضع الفلكي دقيق.. وعليك أن تحمي نفسك من الفضوليين، ومن المتدخلين في شئونك، واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يكون القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون صبورا وأن تعبر عن نفسك بدون عصبية أو عنف.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.