حظك اليوم برج الجدي الاثنين 25-7-2022 عاطفيا ومهنيا

النضج والقدرة على تحمل المسؤولية، من أبرز صفات مواليد برج الجدي، كما أنه قادر على أداء أكثر من مهمة عملية في نفس الوقت، وذلك بفضل رغبته على تطوير مهاراته العملية طوال الوقت.

وفي التقرير التالي، تقدم بوابة «الوطن» للراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، لأصحاب برج الجدي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني: القمر بمنزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا وقد تهتم بأعمال عالقة وتدقق بكل خطوة تقوم بها، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، فعلى الرغم من التشوش.. المريخ بمنزل الحب يمنحك سحرا وجاذبية وتبدو مميزا جدا في عيون الأحباب والأصدقاء.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.