حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 26-7-2022 عاطفيا ومهنيا

لا زال الفلك يطالب مولود برج الدلو بأن ينتبه لحقوقه، وفق توقعات وحظك اليوم لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب هذا البرج الذي يتسم بأنه من الشخصيات الحنونة لكنه يفضل أن يحتفظ بمشاعره لنفسه، فهو دائمًا ما يظهر بشخصية باردة، لكنه عندما يكتسب ثقة الطرف الآخر فإنه ينفتح وتظهر شخصيته اللطيفة والمحاورة الذكية.

وبحسب تاريخ الميلاد لعدد من المشاهير فإنهم يحملون صفات برج الدلو ولعل أبرزهم الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي المخرجة اللبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.

واليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو الجاري، تقدم بوابة «الوطن» للراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك وكواكب والأبراج، على حالة مواليد الأبراج السماوية، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الدلو، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ومن حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، أن: «القمر في منزل العمل يمدك بالإصرار على إنجاز كل عمل بأسلوبك.. تتقدم أعمالك، بشرط أن تنتبه لحقوقك».

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن من حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، ورغم الضغوط، يقترن فينوس بالقمر ويعدك بالتألق، وتعرف كيف تؤثر في الآخرين.