حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 26-7-2022 عاطفيا ومهنيا

التحلي بالصبر وعدم الجفاء أبرز ما كشفت عنه خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وفق توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الجدي، الذي يتسم بالنضج والقدرة على تحمل المسؤولية، كما أنه قادر على أداء أكثر من مهمة عملية في ذات الوقت، وذلك بفضل رغبته في تطوير مهاراته العملية طوال الوقت.

وبحسب أشهر الميلاد، فإن هناك الكثير من المشاهير والشخصيات العامة ممن ينتمون لـ برج الجدي ولعل أبرزهم الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.

واليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو، تقدم بوابة «الوطن» للراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، لأصحاب برج الجدي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

حظك اليوم لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، على المستوى العملي والمهني، يكون القمر في مواجهة برجك.. وعليك أن تكون يقظا للتفاصيل فالقلق يأتي من إهمال الثغرات.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، بأن فينوس تقترن بالقمر في مواجهة برجك.. كن صبورا، وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.