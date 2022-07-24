حظك اليوم برج الجدي الأحد 24-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجدي من الشخصيات القادرة على تحمل المسؤولية والتي يمكنها أداء أكثر من وظيفة في نفس الوقت وبنفس المهارة، كما أنه يستطيع تحليل الأمور بشكل سريع ومنطقي.

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة حركة الفلك وكواكب والأبراج وتأثيرها على حالة الإنسان، لمواليد برج الجدي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، فأنه بالرغم الضغوط، القمر بمنزل العمل يمنحك اليوم قوة وإصرارا على مثالية الأداء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، فأنه بالرغم التشوش.. المريخ بمنزل الحب يمنحك حضورا وجاذبية وطاقة أخاذة تساعدك على التواصل مع من تحب.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.