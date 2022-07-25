رابط وخطوات ‎التقديم للصف الأول الثانوي العام 2022

يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين الشهادة الإعدادية للعام الحالي، عبر مؤشر البحث «جوجل»، عن رابط وخطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2022، بعد إتاحة وزارة التربية والتعليم التقديم للتنسيق للمدارس الثانوية للعام الدراسي الجديد علي موقعها الرسمي، والمقرر أنَّ يبدأ يوم 24 سبتمبر المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2022-2023.

كيفية ‎التقديم للصف الأول الثانوي العام

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المتقدمين لـ الصف الأول الثانوي يستطيعون تسجيل طلب التقدم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة للتسجيل في تنسيق المدارس الثانوية للعام الدراسي المقبل من خلال الخطوات التالية:-

- يتمّ التسجيل الإلكتروني من خلال الإيميل الموحد الذي تمّ التسجيل به استمارة الشهادة الإعدادية، وفي حالة نسيان الرقم السري يمكن الحصول عليه من المدرسة.

- تسجيل 3 رغبات (اختيارات) للمدارس، التي يرغب الطالب الالتحاق بها لكي يتمكّن من حفظ وتسجيل وطبع الملف الإلكتروني.

- يتمّ تسجيل الطالب إلكترونيا وطباعة استمارة الرغبات إلكترونيًا يتقدم بها مع الملف الورقي للمدرسة عليها حسب التوزيع الجغرافي للمدارس.

- كتابه رغبات المدارس حسب التوزيع الجغرافي.

- طباعة نموذج التسجيل الإلكتروني.

- دفع المصروفات وقيمتها 520 جنيهًا في البريد.

المستندات المطلوبة

- أصل استمارة النجاح أصل شهادة الميلاد المميكنة.

- 4 صور شخصية 4×6.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (الأب).

- صورة بطاقة الرقم القوم (الأم).

- إيصال سداد المصروفات فى البريد.

- استمارة التسجيل الإلكتروني.

رابط ‎التقديم للصف الأول الثانوي العام 2022

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الشهادة الإعدادية، رابط ‎التقديم للصف الأول الثانوي العام 2022 للعام الدراسي الحالي، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وفقاً للمواعيد المعلنة من كل مديرية تعليمية.