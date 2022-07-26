17 مدرسة تكنولوجية حديثة لطلاب الشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل

على الرغم من إعلان نتائج الشهادة الإعدادية منذ عدة أسابيع، إلا أن عملية البحث من خلال محرك جوجل، على بدائل الثانوية العامة، وذلك من جانب الطلاب واولياء الأمور، للحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022، خاصة غير الراغبين في الالتحاق بالثانوية العامة.

وذلك في ظل توفير وزارةالتربية والتعليم والتعليم الفني، الكثير من البدائل من المدارس التكنولوجيا والتطبيقية المختلفة، لطلاب الشهادة الإعدادية، وهي مدارس وتخصصات فنية أصبحت مطلوبة بشدة في سوق العمل داخل مصر وخارجها، وتمثل فرص جيدة للطلاب، كما انه تتيح لهم استكمال الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا المتخصصة.

هذا وقد زادت عمليات البحث، عن هذه البدائل، خاصة بعد ظهور تنسيق القبول بالمدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية والتعليم والتدريب المزدوج ومراكز التميز.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلاب الإعدادية

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على تقديم، ما يحتاجه ويبحث عنه القراء والمتابعون، نوضح من خلال السطور التالية، التفاصيل الخاصة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الحديثة لطلاب الشهادة الأعدادية.

ياتى البحث عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على قائمة اهتمام شريحة كبيرة من طلاب الشهادة الإعدادية واوليا الأمور، خاصة انه مدارس حكومية نموذجية، تابعة لوزارة التربية والتعليم، وأصبحت منتشرة في معظم محافظات الجمهورية، في أطار خطة وزارة التعليم لإتاحتها لجميع الطلاب الراغبين في عدم استكمال الدراسة بنظام الثانوية العامة، والبحث عن بدائل مطلوبة في سوق العمل.

وهي أيضا مدارس بنظام التعليم الفني لمدة 3 سنوات، وتعمل أيضا على تطبيق المعايير الدولية حسب متطلبات سوق العمل، حيث يتمّ تدريب الطلاب داخل عدد كبير من مصانع شركات الشريك الصناعي، كما انها تتيح فرص لتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي، ومنح مكافآت مالية طوال فترة التدريب العملي.

هذا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم، في منشور رسمي، أن آخر موعد للتقديم في المدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم والتدريب، ومراكز التميز هو 30 يوليو الجاري.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالجيزة

-مدرسة الفنون للتكنولوجيا.

- مدرسة غبور للتكنولوجيا.

- مدرسة WE للتكنولوجيا بالشيخ زايد.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا.

- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة

- الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

- التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

- مدرسة السالم للتكنولوجيا.

- مدرسة حلوان للتكنولوجيا.

- مدرسة أي-تك للتكنولوجيا.

-مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا.

- مدرسة الشهيد أحمد حامد الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة WE للتكنولوجيا بمدينة نصر.

- مدرسة بي تك للتكنولوجيا.

- مدرسة HST للتكنولوجيا.

- مدرسة مجموعة فولكسفاجن للتكنولوجيا.

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا.