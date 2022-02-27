تحرير 234 مخالفة مرورية وتحصيل 34 ألف جنيه غرامات بطنطا والمحلة

تمكنت إدارة مباحث المرور بمحافظة الغربية، اليوم، من شن حملة مكبرة بهدف إحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين من قائدي السيارات والدراجات النارية ومركبات «التوك توك»، ما أسفر عن تحرير 234 مخالفة مرورية، وتحصيل 34 ألف جنيه بشوارع طنطا والمحلة.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمركزي طنطا والمحلة.

جهود أمنية لضبط قائدي السيارات والدراجات الناريه المخالفين

كما أسفرت تلك الحملات المرورية عن ضبط 36 مركبة مخالفة، وتحرير 35 مخالفة ضبط السيارة مخالفة السير برخص منتهية، وضبط 16 دراجه بخارية منتهية التسيير وبدون لوحات معدنية، ومصادرة 17 مركبة «توك توك» مخالف بالسير في الشوارع العمومية والتحفظ عليها.

إيقاف 10 تعديات على أراض زراعية وأملاك الدولة

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية، من شن حملة مكبرة تستهدف إزالة تعديات على أراض زراعية وأملاك الدولة، وردع كافة مخالفين قانونيا بإحالتهم إلي جهات الاختصاص للتحقيق .

وأعلن ديوان مركز ومدينة المحلة، شن حملة موسعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية، من إيقاف 10 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة علي مستوى الوحدات المحلية القروية.

قافلة لعلاج المواشي والطيور بقرى زفتي

وفي إطار آخر، أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، اليوم، تدشين قافلة بيطرية مجانية بقرية كفر شبرا اليمن التابعة لمركز زفتى.

وأكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم، أن فعاليات القافلة شملت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع أطباء القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ111 حيوانا، و5 ألاف طائر، وصرف التحصينات والأدوية علي مستوي كافة العنابر الإنتاجية والأقسام.