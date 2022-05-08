 تنفيذ 43 ألف حكم قضائي وضبط 10 آلاف مخالفة مرورية في يوم واحد

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 50 قطعة سلاح نارى بحوزة 44 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(5) بنادق آلية.

(7) بنادق خرطوش.

(38) فرد محلى.

(76) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزائن متنوعة.

ضبط (112) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (43371) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(143) حكم جناية.

(12910) حكم حبس جزئى.

(2438) حكم حبس مستأنف.

(21239) حكم غرامة.

(6641) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (93) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (3,975 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (18,965 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,485 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (60 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 309 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (187 جرام)

كمية من مخدر الآيس وزنت (128 جرام).

عدد (809) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (21) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (6) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (189) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19963) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (31) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (12) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة 16 متهم، لعدد 3 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (3653) حكم قضائى متنوع.

ضبط شخصين مطلوب التنفيذ عليهما فى 74 حكم قضائى

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة قيام (هاربان من أحكام قضائية - مقيمان بمحافظة بورسعيد) "مطلوب التنفيذ عليهما فى عدد 74 حكم جنائى فى قضايا "تزوير" بإجمالى مدد حبس بلغت 670 سنة" بالتردد على إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها .

ضبط 10276 مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (10276) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1698) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(104) مخالفة السير بدون تراخيص.

(5) مخالفات دراجات نارية .

(4) مخالفات شروط التراخيص.

ضبط مرتكبى واقعة الإعتداء على شخصين بالضرب بسلاح أبيض مما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (شخصين "مصابان بجروح طعنية ووفاة أحدهما").

بالإنتقال وسؤال المصاب أقر بأنه حال سيره بمركبة "توك توك" قيادته بدائرة القسم وبصحبته شقيقه "المتوفى" قام بعض الصبية برش "إسبراى" داخل مركبة "التوك توك" قيادته بقصد اللهو فقام بالتعدى عليهم لفظياً ، تدخل على إثرها (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) ، وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد المتهمان بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابتهما التى أودت بحياة "شقيقه" ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما, وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر أحدهما بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام.

ضبط 5 من العناصر الإجرامية بسوهاج لقيامهم بالإتجار فى مخدر الآيس "الشابو"

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن سوهاج..تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو"- طبنجة صوت- ميزان حساس- سلاح أبيض "مطواة"- هاتفى محمول- مبلغ مالى).

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة سوهاج) حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة مركز شرطة سوهاج.. وبحوزتهما

كمية من مخدر الآيس "الشابو"- ميزان حساس- سلاح أبيض "مطواة"- هاتفى محمول- مبلغ مالى).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو"- ميزان حساس- سلاح أبيض - هاتفى محمول- مبلغ مالى).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (850٫000) جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.