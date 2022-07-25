توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. المحسوسة تصل لـ44 درجة مئوية الخميس

أصدر خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم، تقرير بشأن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غدا الثلاثاء، حتى الخميس الموافق 28 يوليو الجاري.

ووفقا لخبراء الأرصاد، من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، وطقس معتدل الحرارة ورطب، خلال ساعات الليل، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

تفاصيل درجات الحرارة خلال 72 ساعة المقبلة

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة الثلاثاء 26 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة الأربعاء 27 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الخميس 28 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.