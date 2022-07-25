تفاصيل تشميع حضانة للأطفال المبتسرين ببني سويف

تمكنت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة بني سويف، من ضبط حضانة للأطفال المبتسرين بدائرة المحافظة، تعمل بدون ترخيص، ودون إشراف طبي وذلك خلال الحملة التفتيشية التي شنتها مديرية الصحة في المحافظة على المنشآت الطبية الخاصة.

حملة للصحة تكشف عدم وجود إشراف طبي على الحالات داخل الحضانة

ورصدت الحملة عدد من المخالفات داخل الحصانة حيث أنها تعمل بدون ترخيص من مديرية الصحة، بالإضافة إلى عدم وجود أطباء للإشراف والمتابعة لحالة الأطفال المحجوزبن داخلها توقيت زيارة الحملة، مما يعرض هولاء الأطفال للخطر، كذلك عدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى.

ورصدت الحملة وجود عدد 7 حالات أطفال داخل الحضانة، حيث جرى التوجيه بتوفير طبيب من مديرية الصحة للإشراف ومتابعة تلك الحالات أولا بأول، وعدم استقبال أي حالات جديدة لحين توفيق الأوضاع داخلها.

غلق وتشميع حضانة للأطفال المبتسرين في بني سويف

من ناحيته، وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو غلق غلق وتشميع الحضانة لما لها من مخالفات تم رصدها من قبل الحملة، فور انتهاء علاج الاطفال المحجوزة أو توفير أماكن بديلة لهم بمستشفيات المديرية.

محافظ بني سويف يشدد على استمرار الحملات على المنشآت الطبية

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة، لما تقوم به المحافظة من تنفيذ خطة رقابية في هذا الشأن، تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة.