جهات التحقيق تأمر بتحليل مخدرات للمتهم بقتل مسنين داخل أرض زراعية بالهرم

طلبت جهات التحقيق تقرير تحليل المخدرات الخاص بعاطل، وذلك على خلفية اتهامه بقتل مسنين داخل إحدى الأراضي الزراعية بمنطقة الهرم لسرقة دراجة لمعرفة ما إذا كان المتهم متعاطيًا للمواد المخدرة أم لا، أو إذا كان ارتكب جريمته تحت تأثير المخدرات من عدمه.

العثور على جثتين لشخصين في أرض زراعية

وكان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتين لشخصين مسنيين داخل أرض زراعية بمنطقة الهرم وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وبالانتقال عثر على الجثتين، وتحرر محضر وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

السبب وراء وقوع الجريمة سرقة دراجة

وبعمل التحريات الأولية التى أجرتها الأجهزة الأمنية، تبين أن السبب وراء وقوع الجريمة هو تسلل المتهم في ساتر الليل لسرقة دراجة خاصة بالمجني عليهما، إلا أن أبصره الضحية الأولى فأسرع ليمنعه واشتبك معه إلا أن المتهم قام بالتقاط حجر من الأرض ووجه للضحية عدة ضربات على منطقة الرأس ما أرداه قتيلًا في الحال، ثم تناهى لسمع المجني عليه الثاني أصوات في الأرض الزراعية كانت للمتهم والضحية الأولية، فخرج ليستكشف مصدرها إلا أنه تفاجئ بالمتهم يسرق الدراجة، فحاول منعه فقام الجاني بنفس الفعلة الأولى والتقط حجرا من الأرض ووجه عدة ضربات له على رأسه؛ ما أدى لمصرعه ولاذ المتهم بالفرار.

القبض على المتهم

وحددت الأجهزة الأمنية هوية المتهم واستهدفته ونجحت في إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بدافع السرقة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة المسنين لتحديد سبب الوفاة وصرحت بالدفن وطلبت التحريات النهائية من الأجهزة الأمنية في الواقعة.