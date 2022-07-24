براءة طالب من تهمة قتل زميله داخل سنتر للدروس في فاقوس بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها منذ قليل، ببراءة شاب في قضية اتهامه بقتل طالب بالاشتراك مع آخر داخل سنتر للدروس الخصوصية بمركز فاقوس.

إخطار بمشاجرة ومقتل طالب

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طالبين في المرحلة الثانوية داخل مركز للدروس الخصوصية بمركز فاقوس، بسبب نقاش حاد حول إحدى المواد الدراسية بين الطالبين ومحاولة إثبات كل منهما أنه متفوق على الآخر، وتطور الأمر لمشاجرة بين الطرفين وتبادل الضرب بالأيدي واللكمات، ما أسفر عن مصرع «عمار. م. ز»، 18 عامًا، مقيم بمركز فاقوس، إثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل زميله «خالد. ص»، 18 عامًا، مقيم بقرية كفر العلماء التابعة لدائرة بمركز فاقوس، وشاب آخر.

القبض على المتهم وتشريح جثة المجني عليه

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة، وتبين وقوع المشاجرة إثر تنافس الطالبين حول المادة الدراسية، وتم نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وقرر المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقاريق، وصدر ضدهما حكم بالإعدام، فيما قام المتهم الثاني بعد صدور الحكم ضده غيابيًا بإعادة إجراءات القضية، وصدر حكم لصالحه بالبراءة.