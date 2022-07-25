«كوافيرة» تستدرج زميلتها وتصورها عارية بمساعدة زوجها بأكتوبر: تهديد وراغبي متعة

استدرجت كوافيرة صديقتها التي تعمل بصحبتها إلى مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، بعدما أوهمتها بأنها تشاجرت مع زوجها، وطلبت منها الحضور لاصطحابها بسيارة أوبر، وفور وصولها، فوجئت بزوج الكوافيرة يهددها بـ«كتر»، وصوّرها عارية، واستولى على هاتفَي محمول، وألقى رجال المباحث القبض على الكوافيرة وزوجها، واعترفا بارتكاب الجريمة، بسبب قيام المجني عليها بعرض المتهمة على راغبي المتعة نظير مبالغ مالية، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة، التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

بداية الواقعة

تلقى العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بلاغًا من فتاة تبلغ من العمر 26 عامًا، ذكرت فيه أنها تعمل كوافيرة، وتلقت اتصالاً من صديقتها الكوافيرة، طلبت حضورها بسيارة أوبر لاصطحابها لوجود خلافات مع زوجها، وفور وصولها فوجئت بوجود الزوج بحوزته كتر، هددها به، وأجبرها على خلع ملابسها وصوّرها عارية، واستولى على 2 هاتف محمول، ومبلغ 800 جنيه.

تمكن رجال المباحث من القبض على الزوج وزوجته، (صديقة المجني عليها)، واعترفا بارتكاب الواقعة، لقيام المبلغة، بتسريح زوجته على راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

جرى إخطار اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.