وظائف للمعلمين بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف شروط التقديم

أعلنت مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، حاجتها لشغل وظائف معلمين للعام الدراسي المقبل 2022/2023، مشيرا إلى أن التقديم لشغل الوظائف بمقر المدرسة بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، الأربعاء 27 يوليو 2022.

وظائف للمعلمين بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

وقالت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، عبر موقعها الرسمي، عن حاجتها لـ3 مدرسين تبريد وتكييف، من خريجى بكالوريوس تعليم صناعى تبريد وتكييف، أو معهد فني صناعي تبريد وتكييف، شهادة تدريب المدربين، بشرط أن يكون المتقدم من قاطني محافظة المنوفية والقليوبية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف المعلمين

حددت مدرسة العربي الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف المعلمين للعام الدراسي المقبل 2022/2023، وهي كالتالي:

- أصل المؤهل صورة منه.

- شهادات خبرة إذا وجد.

- صورة البطاقة الشخصية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة توشيبا العربي، بعد الشهادة الإعدادية 2021، مؤكدا أن التقديم مستمر على موقع وزارة التربية والتعليم، وحتي يوم 31 يوليو 2022.

وقالت وزارة التعليم، إن تنسيق القبول بمدرسة توشيبا العربي، أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021.

شروط التقديم بمدرسة توشيبا العربي 2021

- فتح باب التقديم لمدرسة توشيبا العربي في شهر يوليو المقبل.

- يشترط التقديم للبنين فقط من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية.

- يشترط ألا يزيد عمر الطالب حامل الشهادة الإعدادية على 18 عاما في أول أكتوبر 2021.

-يجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول التي تحددها وزارة التربية والتعليم، المقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة، والكشف الطبي.

- على الطالب الذي يريد الالتحاق بمدرسة توشيبا العربي، التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .