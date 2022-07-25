وزير الخارجية الروسي: الإطاحة بحكم زيلينسكي هدفنا الأسمى من الحرب

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إن هدف موسكو الأسمى من الحرب في أوكرانيا هو الإطاحة بحكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

جء ذلك اليوم، تزامنا استمرار قصف المدفعية الروسية والضربات الجوية للمدن في أنحاء أوكرانيا، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام متعددة بينها قناة «سكاي نيوز».

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وسط جهود أوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب من موانئها على البحر الأسود، وهو أمر من شأنه أن يساعد في تخفيف أزمة نقص الغذاء العالمي، بموجب اتفاق جديد.

لافروف: موسكو عازمة على مواصلة مساعدة الأوكرانيين لتحريرهم من نظام زيلينسكي

وفي حديثه إلى مبعوثين بقمة جامعة الدول العربية في القاهرة، اليوم، قال لافروف إنّ موسكو عازمة على مساعدة الأوكرانيين على تحرير أنفسهم من عبء هذا النظام غير المقبول على الإطلاق.

واتهم «لافروف»، كييف وحلفائها الغربيين بإطلاق دعاية تهدف إلى ضمان أن تصبح أوكرانيا العدو الأبدي لروسيا، مضيفا: «سيستمر الشعبان الروسي والأوكراني في العيش معًا، وسنساعد الشعب الأوكراني بالتأكيد على التخلص من النظام، الذي هو على الإطلاق معادٍ للشعب ومعادٍ للتاريخ».

تصريحات لافروف تتناقض مع ما قاله الكرملين بداية الحرب

وتناقضت تصريحات لافروف بشدة مع موقف الكرملين في بداية الحرب، عندما أكد المسؤولون الروس مرارًا وتكرارًا أنهم لا يسعون للإطاحة بحكومة الرئيس زيلينسكي.

وجادل لافروف بأن روسيا كانت مستعدة للتفاوض على اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية في مارس عندما غيرت كييف مسارها وأعلنت عزمها عن هزيمة روسيا في ساحة المعركة، مضيفًا أن الغرب شجع أوكرانيا على مواصلة القتال.

وقال لافروف: «يصر الغرب على أنه يجب على أوكرانيا ألا تبدأ المفاوضات حتى تُهزم روسيا في ساحة المعركة».

«الدفاع الروسية»: كييف تخطط للقيام بأعمال استفزازية كيميائية

في سياق متصل، حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن أوكرانيا تخطط للقيام بأعمال استفزازية تتمثل في تفجير حاويات تحتوي على مواد كميائية خطرة بمصنع زيوت ودهون بسلافيانسك، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وقال رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، إن كييف تخطط لاستفزاز في مصنع للزيوت والدهون في سلافيانسك، من خلال تفجير حاويات بها الهكسان السام، وتحتوي على ما يزيد عن 120 طنا، وهي اتهامات ليست المرة الأولى التي تواجهها كييف.