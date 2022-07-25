قرار عاجل بشأن الطفل المعثور عليه رفقة سيدة وعشيقها بمحافظة قنا

أوصت سميحة سعد مدير وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، بنقل الطفل الذي عُثر عليه برفقة عامل وعشيقته ادعت أنّها والدته، إلى مؤسسة أحمد جبرة للأطفال الأيتام ومجهولي النسب، بعد التأكد من شفاء الطفل ومعالجته من آثار التعذيب التي بدت واضحةً على جسده، وذلك لرعايته والاهتمام به، وذلك عقب الانتهاء من خضوع الطفل للفحوصات الطبية، وتلقيه الرعاية اللازمة نظراً لمعاناته بإصابات خطيرة جراء تعرضه لتعذيب قاس، وذلك في أول تحرك من حماية الطفل نحو الولد المعثور عليه.

طفل تعرض للتعذيب

تعود تفاصيل الواقعة إلى العثور على طفل صغير في عمر 3 سنوات، بدون أية أوراق برفقة سيدة وعامل «عشيقها»، أثناء القبض عليهما لممارستهما الرذيلة في إحدى الشقق السكنية بمدينة قنا، ووجود آثار تعذيب شديدة وضرب مبرح على جسد الطفل، فيما ادعت السيدة المضبوطة أنّه طفلها من زوجها السابق، ولكنها لا تمتلك أية أوراق تثبت أنّه طفلها.

أم تبلغ عن ابنها وعشيقته

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغاً من أم، حول قيام نجلها بالمكوث في شقة سكنية بمدينة قنا بصحبة سيدة أحضرها من الجيزة ومعهم طفل صغير مجهول الهوية، ويمارسان علاقة غير شرعية، ويمكثان برفقة بعضهما في شقة بمدينة قنا، ويتناولان المواد المخدرة.

القبض على عامل وعشيقته

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان البلاغ، وتبينّ صحته، حيث جرى إلقاء القبض على العامل وعشيقته أثناء ممارستهما علاقة غير مشروعة، وبرفقتهما طفل به آثار تعذيب وضرب مبرح، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تحليل «دي إن إيه» للطفل

كما أمرت جهات التحقيق، بنقل الطفل للمستشفى، وتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير كامل بحالته، بالإضافة إلى إجراء تحليل «دي إن إيه» والسيدة المضبوطة للتأكد من صلتها به من عدمه، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.