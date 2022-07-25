تنسيق الثانوية العامة 2022.. في انتظار النتيجة لإقرار الحدد الأدنى للكليات

تواصل الجامعات الخاصة استقبال طلبات الالتحاق لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وذلك في إطار العمل بتنسيق الثانوية العامة 2022، ووفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الاعلى للجامعات الخاصة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق من الشهادات المعادلة وسددوا المصروفات الدراسية وصل إلى 7 آلاف طالب وطالبة وأن العمل بمختلف الجامعات مستمر لاستقبال رغباتهم في الالتحاق.

تنسيق الثانوية العامة 2022

وفي إطار متابعة العمل والاستعداد لتنسيق الثانوية العامة 2022، أوضح أمين الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن الحدود الدنيا الجديدة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة للحاصلين على الثانوية العامة 2022، وأن الوزارة والمجلس في انتظار الكشف عن نتيجة الثانوية العامة وشرائح المجمع التكراري، لافتا إلى أن ما يتم الحديث عنه من مؤشرات وأرقام تتعلق بالحدود الدنيا للتنسيق غير صحيحة، لافتا إلى أن نتيجة الثانوية العامة هي الفيصل في وضع الحدود الدنيا.

5000 طالبا سجلوا لاختبارات القدرات

وفي السياق ذاته، بدأت كليات الجامعات الحكومية التي يشترط الالتحاق بها دخول اختبارات القدرات، استقبال الطلاب الذين سجلوا للاختبارات منذ فتح موقع التنسيق مساء أمس، لاستكمال الأوراق وسداد رسوم الاختبارات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أكثر من 5000 طالب وطالبة سجلوا لاختبارات القدرات 2022 حنى الآن لافتا إلى أن الطالب يتوجه للكلية في اليوم التالي من عملية التسجيل.