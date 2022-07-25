رابط تسجيل بيانات نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022..

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، من الأمور التي تستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من الطلاب، وتحديدًا الثانوية العامة، إذ يتابع الكثيرون موعد إعلان النتيجة، لمعرفة المجموع النهائي في الاختبار، الذي سيحدد الكلية أو الجامعة التي يرغبون بها، ليبدأ هؤلاء الطلاب مرحلة تعليمية جديدة، تؤهلهم لسوق العمل المصري.

وفي هذا التقرير، يقدم موقع «الوطن»، رابط تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة لمعرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، فضلا عن موعد إعلانها بشكل رسمي، وخطوات الاستعلام عنها، ضمن الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، في مجال التعليم.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

ووفق بيان صدر في وقت سابق لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فأنه سيجر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بشكل رسمي، بعد انتهاء عمليات التصحيح الإلكترونية، خلال الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

رابط تسجيل بيانات نتيجة الثانوية العامة 2022

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور، الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة «الوطن» ووزارة التربية والتعليم، من خلال الدخول على الرابط المباشر من هنـا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

وتتيح بوابة «الوطن» لطلاب الثانوية العامة 2022، وأولياء الأمور تسجيل بيانات الطالب عبر موقعها، من خلال استيفاء البيانات الشخصية وستصلك رسالة بالنتيجة فور ظهورها من خلال اتباع الآتي:

- الدخول على موقع الحصول على نتيجة الثانوية العامة للعام الجاري عبر بوابة الوطن وموقع وزارة التربية والتعليم من هنـا.

- كتابة بيانات الطالب الآتية: الاسم الرباعي، رقم الجلوس، اختيار الشعبة، اختيار المحافظة الخاصة بالطالب، البريد الالكتروني، ورقم التليفون.

- أخيرًا الضغط على كلمة «سجل الآن».

وسوف يتم إرسال رسالة خاصة بنتيجة الثانوية العامة 2022، فور ظهورها في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.