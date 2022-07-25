التحفظ على 330 علبة سجائر وتحرير 31 مخالفة في حملات تموينية بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، عدة حملات مكبرة على محلات وأماكن بيع السجائر المحلية والأجنبية المسعرة من الدولة، وذلك بعد تلقي العديد من شكاوى المواطنين بقيام بعض التجار باستغلال موسم المصيف ورفع أسعار السجائر عن السعر المحدد لها.

استمرار الحملات التموينية بالإسكندرية

ونُفذت الحملات وفقًا لتعليمات مشددة من محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بمتابعة تنفيذ حملات الأجهزة الرقابية بالمديرية وإدارات التموين الفرعية المنتزه وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمي والعامرية وبرج العرب، وذلك لضبط الأسواق في هذا القطاع وحماية المواطنين من الاستغلال.

وجاءت الحملات بقيادة جمال عمار، وكيل المديرية، وأسفرت عن تحرير عدد 20 محضر بيع سجائر بسعر أعلى من المعتمد، وتحرير محضري حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر، وتم تحريز عدد 330 علبة، كما تم تحرير عدد 9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

حملات رقابية على الأسواق

يأتي ذلك بعدما شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات رقابية على أسواق السلع والمواد الغذائية، أمس، بإشراف عدد من قيادات المديرية والتجارة الداخلية وفريق عمل الرقابة وإدارة تموين وسط وجهاز حماية المستهلك، والتي أسفرت عن غلق 3 منشآت وتحرير 15 محضرا متنوعا.