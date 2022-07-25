حبس عاطلين في واقعتي اتجار بالمخدرات وإحداث عاهة مستديمة بشبرا الخيمة

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة عاطلين بالحبس من 3 سنوات إلى 6 سنوات في واقعتي اتجار الأول بمخدر الهيروين، وقيام الثاني بإحداث عاهة مستديمة لشخص آخر في مشاجرة نشبت بينهما، وغرّمت المحكمة الأول 100 ألف جنيه وصادرت المضبوطات.

صدرت الأحكام بالدائرة الرابعة في محكمة جنايات شبرا، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، والمستشار محمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب.

تفاصيل واقعة اتجار عاطل بالهيروين

وكانت النيابة الكلية بجنوب القليوبية قد أحالت المتهم «محمد. ي»، 27 سنة، عاطل، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، للمحكمة بتهمة الاتجار في جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص «فرد خرطوش»، كما أحرز ذخائر تُستعمل في نفس السلاح سابق الذكر، دون أن يكون مرخصًا له في حيازته أو إحرازه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الناري للدفاع عن تجارته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية التي قضت بحبسه 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.

تفاصيل قيام عاطل بإحداث عاهة مستديمة

وفي الواقعة الثانية، وجهت النيابة الكلية لجنوب بنها، إلى المتهم «أحمد. م. م»، عاطل، 29 سنة، وآخر سبق الحكم عليه، تهمة الشروع في قتل المجني عليه «أحمد. ع. ح»، مع سبق الإصرار، بأن توجها للمكان الذي أيقنا سلفًا تواجده به، وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سنجة» وعصا خشبية، فأحدثا إصابته المبينة بتقرير الطبيب الشرعي، والتي تخلف جراءها عاهة مستديمة يستحيل برؤه منها، وذلك بنسبة 10%، بسبب خلافات الجيرة، حيث نشبت مشاجرة بين الطرفين تعدَّى فيها المتهم وشخص آخر سبق الحكم عليه، على المجني عليه، وقررت المحكمة حبس المتهم 3 سنوات مع الشغل.