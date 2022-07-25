السيطرة على حريق سيارة أعلى كوبري أكتوبر.. ونجاة قائدها من الموت

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب في موتور سيارة ملاكي أعلى كوبري أكتوبر، في الاتجاه القادم من مدينة نصر دون حدوث إصابات.

المرور ترفع آثار الحادث

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش وفرقة من رجال المرور، وتمكنوا من رفع آثار الحطام وإزالة آثار الحادث؛ لتسيير العمل بالطريق، وإعادة حركة المرور لطبيعتها بعد أن توقفت لبعض الوقت.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات النجدة في القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل موتور سيارة ملاكي أعلى كوبري أكتوبر على الفور توجهت قوة أمنية لمكان الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع مصابين، وبالانتقال تبين سلامة قائد السيارة، كما تبين أن الحريق نشب في الجزء الأمامي من السيارة ليأتي بعد ذلك على السيارة بكاملها نتيجة ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة ما أدى لاشتعالها.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بعرض السيارة على لجنة فنية لبيان سبب العطل الذي تسبب في اشتعال السيارة، وانتدبت الإدلة الجنائية لمعاينة آثار الحطام وبيان إمكانية وجود شبهه جنائية حيال اشتعال السيارة من عدمه، وتستمع جهات التحقيق لمالك السيارة لبيان أسباب وظروف وقوع الحادث.

كما كلفت رجال المباحث بسرعة عمل تحرياتها اللازمة، وموافاة النيابة بالمستجدات وتتابع جهات التحقيق استمرار التحقسيق في الواقعة.