مصرع 4 أشخاص وإصابة 57 آخرين إثر حوادث طرق خلال 24 ساعة في المحافظات

لقى 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيبت 57 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع عدة حوادث طرق بمختلف المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة في بني سويف

شهد الطريق الدائري بالقرب من صوامع سدس التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ببا لعمل الإسعافات الأولية.

وقوع 3 حوادث طرق في المنيا

فيما شهدت محافظة المنيا وقوع 3 حوادث طرق متفرقة، وأسفرت الحوادث عن مصرع طالب وإصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وقع الحادث الأول بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن بمركز أبو قرقاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح.

أما الحادث الثاني فكان في الطريق الصحراوي الشرقي أمام مطلع محور سمالوط، حيث اشتعلت النيران جراء انفجار إطار السيارة بها مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص من أسرة بجروح وجميعهم مقيمين محافظة القاهرة.

مصرع طالب وإصابة 2 آخرين

انقلبت دراجة نارية في الحادث الثالث، ما أسفر عن مصرع طالب وإصابة طالبين آخرين بجروح، حيث نقل المصابين إلى مستشفى العدوة وحفظ الجثة بذات المستشفى.

كما وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفرارة الوادي الجديد، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح وكسور بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ملاكي بمطروح

شهدت محافظة مطروح وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الساحلي الدولي" وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين، وجميعهم وجرى نقلهم إلى مستشفى مطروح العام لتلقي العلاج.

إصابة 12 شخصا في حادث بكفر الشيخ

في محافظة كفرالشيخ، وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كوبري برج البرلس، مما أدى إلى إصابة 12 شخصا، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بلطيم لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

في البحيرة وقع عدة حوادث طرق متفرقة بالمحافظة، مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.