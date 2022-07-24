مصرع وإصابة 54 في حوادث طرق خلال 24 ساعة.. فتش عن رحلات المصايف

نهاية مأساوية لـ 9 أشخاص لقوا مصرعهم، و45 آخرين أصيبوا بإصابات متنوعة، بعدما رسمتها حوادث الطرق خلال الـ24 ساعة الماضية، كان أكثرها في المحافظات الساحلية أثناء الذهاب لرحلات المصايف، كان لمحافظة الإسكندرية نصيب الأسد فيها حيث شهدت حادثاً مروعاً أطاح بحياة 7 أشخاص دفعةً واحدة وأصاب 8 آخرين بإصابات متنوعة.

مصرع شاب وإصابة 23 في انقلاب أتوبيس

لقي شاب مصرعه، وأصيب 23 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس على طريق السويس الصحراوي، بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد إحكام السيطرة عليها، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفيات القاهرة الجديدة لتقديم الرعاية الطبية.

مصرع 7 وإصابة 8 في تصادم بالإسكندرية

توفي 7 أشخاص، وأصيب 8 آخرين في حادث تصادم مروّع وقع بين حافلة «أتوبيس نقل عام» وسيارة ميكروباص، مما أدى إلى سقوط الأتوبيس في مجرى مائي أمام مساكن الناصرية الجديدة بنطاق العامرية ثان غرب الإسكندرية، وجرى نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

سيارة ملاكي تدهس طفل بالمنيا وتهرب

أصيب طفل يدعى «محمد أسامة»، ويبلغ من العمر 7 سنوات، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضه لحادث دهس أسفل عجلات سيارة ملاكي، أثناء عبوره الشارع في قرية البسقلون بنطاق الوحدة المحلية للعدوة شمال غرب محافظة المنيا، وفر السائق هارباً، فيما جرى نقل الطفل للمستشفى العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة نائبي مركز في تصادم بالمنيا

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة تابعة لمجلس مدينة أبو قرقاص، وأخرى نصف نقل على طريق الصعيد الزراعي، قرب الحواصلية بمحافظة المنيا، مما أسفر عن إصابة نائبي مركز أبو قرقاص بإصابات متنوعة، وجرى نقل المصابين لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

إصابة شابين في حادث بالساحل الشمالي

تعرض شابين لحادث سير أثناء سفرهم، على طريق الساحل الشمالي – مطروح، أمام قرية مارينا، مما أسفر عن إصابات متنوعة، وجرى نقلهم لمستشفى العلمين التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 10 أشخاص في تصادم بالسادات

أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث تصادم مروّع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، بنطاق منطقة السادات بمحافظة المنوفية، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 4 في تصادم بـ«سوهاج - جرجا»

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى ملاكي على طريق «سوهاج - جرجا» الزراعي، وجرى نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى الجامعي، والآخرين إلى مستشفى جرجا العام، لتلقي العلاج اللازم.

سيارة نقل تنهي حياة شاب بالغربية

لقي شاب يدعى «البدري.م.ا.ا»، 25 عاماً، ومقيم بقرية شبشير حصة بدائرة مركز طنطا، مصرعه بعدما صدمته سيارة نقل مسرعة أثناء عبوره طريق طنطا – المحلة، بقرية محلة روح بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق.

إصابة 4 في تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلين في حادث تصادم مروع بين سيارتين أمام قرية زهران على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.