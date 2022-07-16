العثور على جثة شخص مجهول الهوية في ترعة المريوطية

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية في ترعة المريوطية، وجار إجراء التحريات للتوصل لهويته، وقررت النيابة تشريح الجثة.

ورد بلاغ لرجال المباحث بالجيزة بالعثور على جثة طافية بـ ترعة المريوطية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية، لم يتمّ العثور بحوزته على أي مستندات تشير لشخصيته، وعقب مناظرة الجثة تمّ نقلها إلى المشرحة، وقررت النيابة تشريح الجثة.

جثة شاب مجهول الهوية في المريوطية

وقالت مصادر أمنية إنَّ المباحث تلقت بلاغًا من المارة بمشاهدة جثمان شاب كان طافيًا فوق المياه بترعة المريوطية، وأن الفريق الأمني يسعى لتحديد هوية الشاب بعد أن تمّ نقل الجثمان إلى ثلاجة مشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، ويبذل الفريق الأمني جهودًا كبيرة من أجل بيان أسباب وفاة الشاب هل يوجد فيها شبهة جنائية أم لا.

سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية

وفي سياق متصل، سقطت سيارة ملاكي في ترعة المريوطية قبل 10 أيام ونجا سائقها من الموت بعد أن تمكّن المارة من إنقاذه بسبب سرعة الاستجابة لهم عقب سقوط السيارة في الترعة بالقرب من البدرشين.

وبينت التحقيقات أنَّ عجلة القيادة اختلت في يد سائق السيارة وفشل السيطرة عليها فسقطت داخل مياه ترعة المريوطية وساهم سرعة التجاوب مع الشاب في إنقاذه واستخراجه من السيارة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج من جراء الإصابات السطحية التي تعرض لها.