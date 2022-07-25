سعيد الأرتيست يكشف أسباب رفضه التصالح مع أحمد رمضان

كشف عازف الإيقاع، سعيد الأرتيست، عن رفضه التصالح مع المايسترو أحمد رمضان في التحقيق الذي أجري بواسطة اتحاد النقابات الفنية والمخرج عمر عبد العزيز.

أوضح الأرتيست فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه خضع للتحقيق في مقر اتحاد النقابات الفنية خلال الساعات الماضية، وجرى رفض فكرة قبول اعتذار المايسترو أحمد رمضان وكيل النقابة له، بعد المشادة التي حدثت بينهما خلال مؤتمر اعتذار حسن شاكوش للموسيقيين والإيقاعيين.

وأضاف أن سبب رفضه ليس بسبب وجود عدواة بينه وبين رمضان، ولكن بسبب التأكيد على موقفه، ومعرفة من الذي أعطى كارنية نقابة الموسيقيين لحسن شاكوش قبل تقديم الاعتذار، مؤكدا أن نقيب الموسيقيين فى ذلك الوقت الفنان هاني شاكر لم يكن قد أصدر قرارا بإعادة الكارنية لشاكوش.

نتيجة التحقيق خلال ساعات

من المقرر، أن تعلن نتيجة التحقيق خلال الساعات المقبلة بعد الاستماع لشكوى سعيد الأرتيست وأحمد رمضان، وقدم كلا منهما فيديوهات تثبت صحة كل منهما، وإدانة الآخر، بالإضافة إلى إعلان خارطة طريق نقابة الموسيقيين بعد اعتماد استقالة الفنان هاني شاكر من النقابة، بالإضافة إلى وضع عدة نقاط للسير عليها خلال الفترة المقبلة.

يذكر، أنه في وقت سابق، تقدم هاني شاكر باستقالته من مجلس الموسيقيين، وقرر عدم الترشح مرة أخرى.