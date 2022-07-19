حسن شاكوش يعلن عودة أغنية «بنت الجيران» على «يوتيوب» بعد حذفها 3 مرات

أعلن مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، عودة مهرجان «بنت الجيران»، على قناته الرسمية على يوتيوب، بعدما قررت الشركة المنتجة لأغنية «حاجة مستخبية»، حظر المهرجان، من موقع الفيديوهات الشهير، للمرة الثالثة، بعد ساعات من اعتذار مؤديها للفنان محمد حماقي.

عودة مهرجان بنت الجيران لليوتيوب

كتب حسن شاكوش عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «بنت الجيران 600 مليون، الحمد لله بفضل ربنا طبعا أول حاجة، وجمهوري اللي في ضهري».

سبب حذف أغنية بنت الجيران

يتساءل الجمهور سبب عن حذف أغنية بنت الجيران، التي يؤديها شاكوش رفقة زميله مؤدي المهرجانات عمر كمال، من موقع «يوتيوب»، حيث يرجع الحذف بشكل أساسي، إلى انتهاك صناعها لحقوق النشر، إذ استعان فريق عمل الأغنية بلحن «حاجة مستخبية» للفنان محمد حماقي، لذلك تتقاسم الشركات المُنتجة أرباح الأغنية من «يوتيوب» على مدار العامين الماضيين.

اتهام حسن شاكوش لصناع «حاجة مستخبية»

لم يقف الأمر عند هذا الحد فقط، لكن وجه مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، اتهامات لصُناع الأغنية الأصلية، بسرقة اللحن الأصلي من أغنية تركية، قائلا إنهم «ليسوا مبدعين كما يدعون»، وسرعان ما خرج صناع الأغنية، ليهاجموه على اتهامه لهم.

ولكن مؤدي المهرجانات الشعبية، عاد من جديد ليعتذر لهم، قائلا: «أنا كنت فاهم غلط، واتضحلي الحقيقة أن لحن أغنية حاجة مستخبية، من إبداعه فعلا، مش زي منا كنت معتقد».