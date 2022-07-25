سعر الذهب اليوم عيار 21.. انخفاض طفيف في نهاية تعاملات الإثنين

لا يتوقف البحث عن المعدن النفيس وآخر ما وصل إليه السعر في الأسواق ومحلات الصاغة، وتكثر التساؤلات عن التوقعات في الأيام المقبلة، وخلال الساعات القليلة الماضية، تزايدت معدلات البحث عن سعر الذهب اليوم عيار 21، وذلك تزامنا مع أول أيام عمل البورصة العالمية.

وتقدم «الوطن»، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء بشكل يومي، أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية وتحديدا سعر الذهب اليوم عيار 21، وباقي الأعيرة في أسواق المال، والذي سجل انخفاضا طفيفا، وجاءت تفاصيل البيع والشراء كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 اليوم الإثنين، الموافق 25 يوليو نحو 983 جنيها للبيع، و985 جنيها للشراء، بعدما سجل في بداية تعاملات اليوم نحو 984 جنيهًا للبيع، و986 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بين 843 جنيهًا للبيع و844 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بينما سجل الجنيه الذهب اليوم نحو 7,864 جنيه للبيع و7,880 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وعن سعر جرام الذهب من عيار 24 بلغ 1123 جنيهًا للبيع، و1126 جنيهًا للشراء، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الإثنين بين 1,123,429 بيع و 1,125,714 شراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وسجل سعر الذهب عيار 24 في أسواق المال اليوم الإثنين نحو 1,048 جنيه، بما يعادل 55.27 دولار داخل أسواق المال، كما سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 785.90 جنيه، وبهذا يعادل 41.45 دولار، كما بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 916.89 جنيه أي ما يعادل 48.36 دولار، كما سجل سعر الجنيه الذهب 7,335 جنيه، بما يعادل 386.90 دولار.