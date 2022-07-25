بريد الوطن «عقد اتفاق» بين الأطباء والدولة لرد الجميل

من الأخبار التى قد يستاء المواطن المصرى عند قراءته لها فى الصحف، هو تقديم أكثر من 11 ألف طبيب مصرى استقالتهم من وزارة الصحة، بسبب عدم حصولهم على بعض الميزات أو المستحقات المالية نظير عملهم، فى وقت تعانى فيه المستشفيات الحكومية فى مصر من نقص كبير لبعض الكوادر الطبية فى جميع التخصصات. واللافت للنظر فى موضوع هؤلاء الأطباء أنه قد يكون دخل البعض من هؤلاء الأطباء من عياداتهم الخاصة، والمرخصة من وزارة الصحة والدولة التى جعلت منهم أطباء، فهل يكون هذا جزاء الدولة فى رد الجميل من هؤلاء الأطباء بهجرتها فى أشد أزماتها، إلى دول أخرى للعمل بها، أو اتجاههم للعمل فى القطاع الخاص من أجل المال، والتخلى عن الوطن وأغلب مواطنيه البسطاء، الذين يعالجون فى مستشفيات الدولة بأجور رمزية لضيق ذات اليد أحياناً بدعم من الدولة، ويتخلون هم عنهم ببساطة بهذا الشكل المهين، وبهذه الاستقالات والأرقام المحزنة؟ أليست هذه الدولة هى التى جعلت منهم أطباء باحتضانهم فى كلياتها الحكومية، وتوفير كل سبل الدعم ليتخرجوا فيها فى النهاية ليصبحوا أطباء ذوى مكانة وشأن فى الدولة؟

لذا أطالب الدولة وكليات الطب بالجامعات الحكومية وكذلك وزارة الصحة بمصر بعمل عقد اتفاق بين الطالب فى حال دخوله كلية من كليات الطب الحكومية فى مصر، ويكون ذلك فى بداية دراسته بعد قبوله من الكلية، بعد إنهاء مرحلة الثانوية العامة بـ«عقد اتفاق»، بألا يقدم استقالته بعد انتهاء دراسته من الكلية، وتكليفه للعمل فى وزارة الصحة، وخدمة أهل موطنه إلا بعد سنوات معينة، يقررها قانون تسنه الدولة، وذلك لإعطاء الدولة حقها كما أخذ هذا الطالب أو الطبيب حقه من الدولة، بتعليمه حتى وصل إلى ما هو فيه.

ممدوح الشنهورى

عضو المنظمة المصرية والدولية لحقوق الإنسان

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