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الداودي يزور دور الرعاية بمدينة قنا لتقديم التهنئة للأطفال بالعيد

كتب:

رجب آدم
12:49 م | الإثنين 02 مايو 2022
محافظ قنا دور رعاية الأيتام

محافظ قنا دور رعاية الأيتام

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا مؤسسة أحمد جبرة لتربية البنين وجمعية الاتحاد القبطية الأرثوذكسية وجمعية الشابات القبطية الأرثوذكسية بمدينة قنا لتهنئة الأطفال والفتيات المقيمين بهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، رافقه حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة، و حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والعميد طارق لطفى رئيس مدينة قنا، وفضيلة الشيخ أحمد أبوالوفا مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية. 

الدواوي يهدي الأطفال العيدية 

اطمئن المحافظ من الأطفال والفتيات على مستوى الرعاية المقدمة لهم من قِبل مسئولي تلك الدور ثم قدم التهنئة لهم، ومنحهم العيدية النقدية والهدايا العينية، لإدخال البهجة والسرور عليهم في أول أيام عيد الفطر المبارك مؤكدا أن محافظة قنا لا تدخر جهدا في رعاية الأيتام وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم ومشاركتهم جميع الأعياد والاحتفالات والمناسبات، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، فهم جزء لا يتجزأ من نسيج وكيان المجتمع المصري.

أحاديث ودية

حرص محافظ قنا على لقاء الأطفال الأيتام، وتبادل الأحاديث الودية والتحفيزية معهم، والتعرف على احتياجاتهم ودراسة مدى إمكانية تحقيقها، كما وجه القائمين على دور الأيتام ببذل قصارى جهدهم لإسعادهم، والعمل على تخفيف الأعباء عليهم وتلبية احتياجاتهم معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد متمنيا لهم التوفيق وقضاء عيد سعيد.

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