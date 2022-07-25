رئيس «هيئة الكتاب»: مصر الخامسة عالميًا والأولى عربيًا في القراءة

قال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن مشروع مكتبة الأسرة يقدم الثقافة الرفيعة والوعي بسعر مدعم من خلال نشر الكتب التي تهتم بها وزارة الثقافة، لافتًا إلى أنه جرى تشكيل لجنة جديدة لمراعاة تطوير مكتبة الأسرة، وإحالتها إلى شكل رقمي مع الحفاظ على الملكية الفكرية للمؤلفين.

الكتب التراثية تحولت إلى محتوى عام متداول

وأوضح «الحاج علي»، في مداخلة عبر «زووم» لبرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إنجي القاضي، أن الكتب التراثية التي تحولت إلى محتوى عام متداول، سيتم إتاحتها على منصة معرض الكتاب من خلال 200 عنوان في كل موسم من مواسم العمل المجاني مع مكتبة القراء، لافتًا إلى أن مكتبة الأسرة ستركز على إصدارات الطفل، موضحًا أن مشروع المكتبة سيوجه أكثر من 200 عنوان للأطفال والنشء، وهو دور مكتبة الأسرة في ضخ الوعي.

مكتبة الأسرة ستُطرح بشكل رقمي قريبا

وأشار «الحاج علي» إلى أنه جرى البدء في إعداد قوائم الكتب بعد الانتهاء من تجهيز المنصة، وستتوفر الموجة الأولى من مكتبة الأسرة المطروحة بشكل رقمي على منصة المكتبة، لافتًا إلى أنه سيتم طرح كتب النهضة المصرية، التي تتضمن تراث مصر الحديث، لرفع وعي الشباب والأطفال وتعريفهم بمقتنيات الدولة المصرية ثقافيًا وتاريخيًا.

مكتبة الأسرة تدعم الناشرين من خلال دعم طباعة الكتب

وأكد أن مكتبة الأسرة تدعم الناشرين من خلال دعم طباعة الكتب المناسبة لمشروعها بتكلفة بسيطة وطباعة مقبولة، لنشر الكتب بشكل أكبر على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن إصدارات مكتبة الأسرة توزع أيضًا من خلال مكاتب التوزيع، ومنافذ هيئة الكتاب، والنشر الرقمي سيتوفر إصدارات مكتبة الأسرة عالميًا.

وأوضح أن مصر الخامسة عالميًا في مستوى القراءة قبل فرنسا وألمانيا، والأولى عربيًا وفقًا للمؤشرات الدولية، وذلك بفضل جيل من الشباب مهتم بالقراءة بشكل كبير، بما يؤكد عودة القراءة في مصر أفضل مما كانت عليه «في معرض الكتاب فيه بعض الكتب بتوصل مبيعاتها إلى 40 ألف نسخة، ولدينا ماكينة شبابية كبيرة مهتمة بالقراءة وهناك وعي بأن القراءة هي سبيل لبناء الشخصية».