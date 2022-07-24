فرق قصور الثقافة تشارك في مهرجان دولي ببلغاريا «صور»

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في مهرجان viliko tarnovo المقام بدولة بلغاريا بمجموعة من العروض الفنية لفرقة الحرية للفنون الشعبية في الإسكندرية، يشرف على البعثة الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، حيث شاركت الفرقة في أول أيام المهرجان بدفيليه استعراضى.

عروض الثقافة في بلغاريا

اعقبه عرض الافتتاح الذى قدم خلاله استعراض جماعي واستعراض إسكندراني لمدة 7 دقايق تصميم وتدريب نصر الدين، وحظيت الفرقة بإعجاب جماهير المهرجان بالإضافة للوفود المشاركة والقائمين على المهرجان، وسوف تتوالى عروض الفرقة من الغد ولمدة أسبوع حتى نهاية الفعاليات.

جاءت المشاركة في إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بنشر الثقافة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي من خلال المشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية الدولية.

حضر العرض القنصل المصري ببلغاريا مصطفى خميس، وقدم التحية والشكر لمشرف البعثة وأعضاء الفرقة.

فعاليات قصور الثقافة

في سياق منفصل تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقعها المختلفة من بينها عدة دورات تدريبية بنادي التكنولوجيا والمعلومات بقصر ثقافة شرم الشيخ في «الويندوز».

كما أقيمت «أمسية شعرية» قدمت خلالها الشاعرة امال يوسف قصيدة بعنوان «أم الشهيد»، وتحدث الشاعر وليد الهواري عن أهمية ثورة 23 يوليو التاريخية، ومدي تأثيرها علي الشعب المصري، والتي أدت إلى تغيير أوضاع الحكم في البلاد، إضافة لفقرات غنائية متنوعة تخللت الأمسية للمطرب عمر العدلي.