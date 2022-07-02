الثقافة تعيد الروح لـ«مكتبة الأسرة» بعد التطوير.. وأسعار الكتب ستناسب الجميع

تستعد وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، لإحياء مشروع مكتبة الأسرة في ثوبه الجديد، ونشر الأعمال الأدبية والفكرية، فضلا عن تقديم الأعمال التي شكلت مسيرة الحضارة منذ فجر التاريخ الإنساني، على أن تطرح هذه المكتبة للبيع بأسعار مناسبة للجميع.

وقالت الدكتورة سامية قدري، أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات، عضو لجنة إحياء المشروع في تصريح لـ«الوطن»: «يجري حاليا عقد عدة اجتماعات مع اللجنة، لوضع ملامح المشروع بما يتناسب مع مستجدات العصر ويحقق الهدف العام لإحياء عادة القراءة، وسيتم إعلان التفاصيل عقب التوافق على الشكل النهائي للمشروع».

إجراءات الهيئة العامة للكتاب

من جانبه قال هيثم الحاج علي في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن الهيئة بصدد تنفيذ خطة التوسع في إنشاء سلسلة من منافذ بيع بديلة لإصدارات الهيئة في المحافظات، مشيرا إلى أن مهمتها ستكون بيع إصدارات الهيئة، وقطاعات وزارة الثقافة، فضلا عن بيع إصدارات دور النشر الخاصة، في إطار العمل على نشر الثقافة والتشجيع على القراءة، وتوصيل الكتاب إلى مختلف ربوع الوطن.

وتابع قائلا: «يجري تجهيز نحو 80 كشكا تابعة للهيئة، موزعة على مختلف المحافظات، على أن تكون جاهزة للعمل في الفترة المقبلة، موضحا أنه سيتم بيع إصدارات هيئة الكتاب وقطاعات وزارة الثقافة المختلفة، وكذلك دور النشر الخاصة، بما يدعم تنشر الثقافة والمعرفة بين جميع فئات الشعب المصري».

إطلاق الدورة الخامسة من معرض بورسعيد للكتاب

وفي إطار التوسع في إقامة معارض الكتاب المحلية، تستعد الهيئة العامة للكتاب، لإطلاق الدورة الخامسة من معرض بورسعيد للكتاب، الذي ينعقد في الفترة من 28 يوليو المقبل، حتى 6 أغسطس 2022.

وأعلن اتحاد الناشرين في بيان سابق، أنه على للراغبين في الاشتراك أن القيمة الإيجارية 12000 جنيه شاملة كل التجهيزات «بنظام البرجولات»، في نفس مكان إقامته في الأعوام السابقة، على أن يجري التنسيق مع إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب.