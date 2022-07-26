تفاصيل فيلم تسليم أهالي قبل عرضه في السينمات 3 أغسطس

تستقبل دور العرض يوم 3 أغسطس المقبل فيلم تسليم أهالي للفنانة دنيا سمير غانم والفنان هشام ماجد، ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل الفيلم.

قصة فيلم تسليم أهالي

وتدور أحداث فيلم تسليم أهالي في إطار كوميدي حول حياة زوجين، يقرر الزوج «خليل صدقي»، طبيب بشري، الذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، الهجرة إلي كندا، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

ضيوف شرف فيلم تسليم أهالي

ويضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحي، وفيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

دلال عبد العزيز

وتظهر الفنانة دلال عبدالعزيز خلال فيلم تسليم أهالي في دور كوميدي حيث تجسد دور موظفة حكومة تقع في غرام بيومي فؤاد وتنشأ بينهم قصة حب كوميدية.

ويعتبر هذا الفيلم أخر عمل فني تظهر خلاله الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، حيث انتهت من تصويره قبل إصابتها بفيروس كورونا، الذي أصيبت به خلال تصويرها المسلسل الرمضاني «عالم موازي» لترحل عن عالمنا قبل استكمالها تصوير المسلسل.

الإعلان الرسمي لفيلم تسليم أهالي

ونشرت دنيا سمير غانم منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الإعلان الرسمي لفيلم تسليم أهالي الذي سيطر عليه الطابع الكوميدي كما تصدرت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز العديد من المشاهد الكوميدية خلال الإعلان.

وعلقت دنيا قائلة: «الإعلان الرسمي لفيلم تسليم أهالي 3 أغسطس بجميع دور العرض إن شاء الله».