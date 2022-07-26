تفاصيل مصرع طفلة سقطت من شرفة شقة في إمبابة: ماتت في الحال

توصلت تحريات رجال الشرطة في واقعة مصرع طفلة سقطت من شرفة شقتهم في منطقة إمبابة إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتبين من خلال سؤال أهليتها أنها كانت تقف في شرفة الشقة واختل توازنها وسقطت في الحال مما أصابهم بالفزع ولم يتسن لأحد إنقاذها، بعدما تفاجئوا بسقوطها أرضا أمام المنزل ومصرعها في الحال.

صوت ارتطام

وأسرة الطفلة المتوفية بمنطقة إمبابة لم تتهم أحدًا بالتسبب في وفاتها، وعقب الواقعة مباشرة سادت حالة من الحزن والصدمة بين أهليتها والجيران في المنطقة بعد سماع صوت ارتطام قوى ليفاجئوا بالطفلة ملقاة أرضًا، ولا تتحرك، ولا تتحدث، والدماء يندفع من جسدها بعدما أصيبت بإصابات بالغة نتيجة سقوطها من أعلى، وعندما أسرعوا إليها وجدوها قد فارقت الحياة.

اختل توازنها

أبلغ أهل الطفلة الشرطة بالواقعة، وبالانتقال تبين أن الطفلة قد فارقت الحياة وأنها كانت تلهو في شرفة منزلها واختل توازنها فسقطت من شرفة الشقة لتلقى مصرعها في الحال، وسيطرت الصدمة على أسرتها التي لم تتوقف عن البكاء، وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الواقعة وناظرت جثمان الطفلة وأمرت بنقلها إلى ثلاجة المستشفى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.