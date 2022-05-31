سقوط طفلة من الطابق الثالث في المنوفية.. وأهلها: لا شبهة جنائية

استقبلت مستشفي شبين الكوم الجامعي، طفلة مصابة بكسور وإصابات بالغة نتيجة سقوطها من الطابق الثالث في منزلها بمدينة شبين الكوم، نتيحة اختلال توزانها وهو ما أكده والد الطفلة عند سؤاله خلال التحقيقات عن أسباب سقوطها من الطابق الثالث، نافيًا وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

لا شبهه جنائية حول سقوط الطفلة

بالانتقال والفحص، تبين أن الطفلة تدعي «م.ر» وتبلغ من العمر 6 سنوات، وبسؤال أسرتها أكدوا أنها سقطت من الطابق الثالث، نافيين وجود شبهه جنائية حول الوفاة، ويتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة الطفلة المصابة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد باستقبال مستشفي الجامعي بشبين الكوم، طفلة في حالة خطيرة، نتيجة سقوطها من الطابق الثالث بالمنزل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.

مصرع شاب غرقا في ترعة القاصد

في سياق منفصل، شهدت مدينة تلا بمحافظة المنوفية، مصرع شاب غرقًا في مياه ترعة «القاصد» أثناء الاستحمام واللعب برفقة أصدقاءه، حيث جرى استخراج الجثمان، وإبلاغ مركز الشرطة، وتبين أن المتوفى مقيم بقرية بابل بدائرة المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بوفاة شاب يدعى «ا.م» مقسم بقرية بابل، غرقًا في ترعة القاصد «الجنزورية»، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.