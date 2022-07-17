طريقة وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي

كشفت وزارة التربية والتعليم عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي الكترونيًا عبر الموقع المخصص من وزارة، والذي يتيح لأولياء الأمور معرفة نتيجة التقديم لأطفالهم ومتابعة الخطوات التالية والتي تشمل تجهيز المستندات والتوجه إلي المدرسة.

وفي هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي حددت الرابط الرسمي لمعرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال، سواء للمدارس التجريبية أو لمدارس اللغات، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

بعد الدخول يقوم ولي الأمر بإدخال بطاقة الرقم وكلمة السر لولي الأمر، لتظهر نتيجة الطفل في المدرسة.

المستندات المطلوبة للالتحاق برياض الأطفال

وبعد الاستعلام عن نتيجة قبول تنسيق رياض الأطفال، يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص به، ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة القبول النهائي، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه للشروط المطلوبةـ وجاءت المستندات المطلوبة للتسليم كالآتي:

صورة من الاستمارة الخاصة بالتقديم الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني.

8 صور شخصية للطالب تكون مقاس بنسبة 4×6.

أصل وصور من شهادة الميلاد وتكون شهادة كمبيوتر حديثة.

صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية للأب والأم.

تقديم إيصال خدمات موثق، مثل إيصال كهرباء أو مياه، لتأكيد محل السكن.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد فتحت باب التسجيل الإلكتروني بمرحلة رياض الأطفال رسمياً من أجل الالتحاق بالمدارس الحكومية العامة والمدارس التجريبية بالعام الدراسي القادم 2022 – 2023، من خلال المنصة التي خصصتها وزارة التربية والاستعلام عن النتيجة عبر نفس الموقع.