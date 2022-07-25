«المالية» تبيع سندات خزانة آجل 5 سنوات بـ34 مليون جنيه اليوم

باع البنك المركزي، سندات خزانة آجل 5 سنوات، لصالح وزارة المالية، بنحو 34 مليون جنيه، اليوم، بمتوسط أسعار فائدة بلغت 15.5%، وتراجع عن إصدار سندات خزانة آجل 10 سنوات، بقيمة 250 مليون جنيه.

ووفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على الإنترنت، أعلن أمس الأحد، عزمه طرح زوجين من سندات الخزانة الأول آجل 5 سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار جنيه، بالإضافة إلى سندات خزانة أجل سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 250 مليون جنيه.

متوسط أسعار الفائدة بلغت 18%

وقال البنك المركزي عبر موقع الرسمي، إن البنك باع اليوم سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 34 مليون جنيه، بعد أن بلغت طلبات الشراء المقدمة خلال مزاد اليوم، قرابة الـ890 مليون جنيه بمتوسط أسعار الفائدة بلغت 18% إلا أن البنك استقر على بيع سندات خزانة بقيمة 33.8 مليون جنيه بمتوسط أسعار فائدة 15.5%، كما تراجع البنك عن إصدار سندات الخزانة أجل 10 سنوات.

ويطرح المركزي، أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، نيابة عن وزارة المالية، التي تعتمد علة حصيلة البيع، في تدبير نفقات وسد عجز الموازنة العامة للدولة، على مدار العام المالي الحالي 2022-2023.

متوسط أسعار الفائدة

وتسجل متوسط أسعار الفائدة في الوقت الحالي، نحو 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، بعد ثبت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها، في 23 يونيو الماضي، قبل أن ترفع أسعار الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بما يعادل 3% في اجتماعين منفصلين، الأول في 21 مارس 2022، عندما قرر رفع أسعار الفائدة، بنحو 1%، ثم قرر في اجتماع تالي في 19 مايو 2022، رفعه أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بما يعادل الـ2%.