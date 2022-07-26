حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 26-7-2022 عاطفيا ومهنيا

لا يتوقف مولود برج العقرب عن دعم العائلة والتواجد معهم في كل المناسبات ووقت الأزمات والفرح والحزن فهو لا يتأخر عنهم أبدا، ويحب مشاركتهم جميع اللحظات، ويعمل على رعاية عائلته كثيرًا، كما أنهم لا يملّون أبداً من النشاطات العائلية التي يمكن القيام بها، وتجدهم يكوّنون صداقات متينة وقوية، ويتعاملون مع أصدقائهم كأنهم أفراد من أسرتهم، كما يتصفون بالصدق والصراحة المباشرة دون تلميحات، والتحدث فيما يدور داخل عقله مباشرةً.

وفي السطور التالية تقدم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

يكون اليوم جيدا لمواليد برج العقرب، حيث يتواجد القمر في منزل الحظ ما يساعدك على التخطيط والترتيب واكتشاف مواهبك من جديد، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك، وفق لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

يمر مواليد برج العقرب ببعض التشوش منذ فترة، لكن يتغير ذلك اليوم ويمدك الوضع الفلك بكل الأدوات التي تجعلك مبهرًا ومؤثرًا في عيون الجنس الآخر، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.