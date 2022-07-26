إسرائيل تحدد الفئة الأولى بالتلقيح ضد جدري القرود: مثليو الجنس

كشف نيتسان هوروفيتس وزير الصحة الإسرائيلي أن الجرعات الأولى من التطعيم ضد جدري القرود والتي ستصل إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، ستبدأ حملة التطعيم بها خلال أيام.

مثليو الجنس أولًا كما كشف الوزير الإسرائيلي أن الفئة الأولى التي ستتلقى التطعيم هم مثليي الجنس، وخلال مؤتمر الصحة السنوي الذي تنظمه صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية، قال إنه لا حاجة لإعادة فرض قيود كورونا على الجمهور الإسرائيلي.

وتابع: «المرض سيبقى معنا، وكما يبدو سيظل لمدة طويلة، ويجب إيجاد الطريقة للتعايش معه».

أغلب مصابي جدري القرود من المثليين

ويقول الدكتور فؤاد عودة نقيب الأطباء الأجانب في إيطاليا والخبير في علم الفيروسات إن أغلب المصابين في أوروبا من المثليين.

الصحة العالمية تنصح المصاب بعزل نفسه لمدة 3 أسابيع

ونقلت إذاعة «دوتشيه فيلا» الألمانية فور انتشار المرض تصريحات سوزان هوبكنز، كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي البريطانية، بأن هناك نسبة كبيرة من الحالات التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة وأوروبا وُجدت لدى المثليين ومزدوجي الجنس من الرجال.

وشجعت المسؤولة البريطانية هذه الفئة على الانتباه إلى الأعراض، وفق تصريحات رسمية على موقع الحكومة البريطانية، وهذا الأمر جعل العالم ينظر تجاه المجتمع المثلي والذي ارتبط حاليًا بتفشي مرض جدري القرود.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُنصح بمن تظهر لديه أي أعراض من مرض جدري القرود أن يعزل نفسه لمدة 3 أسابيع من الوقت الذي يعتقد فيه أنه قد تعرض للإصابة. كما توصي الصحة العالمية من يشتبه في إصابته بعدم الاتصال مع الآخرين حتى تظهر نتيجة الفحوصات الطبية التي ستُحدد ما إذا كان الشخص مصاب بجدري القرود أم غير مصاب.