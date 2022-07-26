درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26-7-2022 في مصر.. تصل لـ44

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، خلال الفترة المقبلة، ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في بيان صادر عنها نشرته عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وحذّر بيان الأرصاد، من وجود ارتفاع في درجات الحرارة، بسبب عدة عناصر مختلفة من بينها الرطوبة المرتفعة.

حالة الطقس الثلاثاء

ومن المقرر أن تشهد البلاد درجات حرارة مرتفعة وطقس رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء، وذلك أرجعه خبراء الهيئة إلى استمرار امتداد تأثير منخفض الهند الموسمي شديد الحرارة، ووجود كتلة هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا على سطح البحر المتوسط تعمل على ارتفاع نسبة الرطوبة، فضلا عن رياح شمال غربية حارة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد.

كما حذّرت بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع في نسب الرطوبة على السواحل الشمالية وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، على مدار ساعات اليوم، في حين تخف حدة الرطوبة، خلال ساعات المساء.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022، على معظم المدن والمحافظات، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

تسجل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 والمحسوسة 38.

تسجل درجات الحرارة في السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

أما عن درجات الحرارة العظمى في شمال الصعيد فتصل لـ 38 والمحسوسة 41، وفي جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.