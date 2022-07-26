عميد «فنون جميلة حلوان» يكشف تفاصيل تصحيح اختبارات القدرات 2022

قال الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، إن امتحانات القدرات بالكلية ستنطلق غداً صباح يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو الجاري، وتستمر حتي يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل، وأن لكل طالب ميعاد محدد له، ويكون ذلك من خلال التسجيل علي موقع التنسيق ومعرفة كود الطالب، ثم إدخاله بموقع جامعة حلوان ودفع رسوم اختبارات القدرات ويحدد موقع الجامعة للطالب الوقت المحدد له لأداء اختبارات القدرات.

وأضاف «سامي» لـ«الوطن» أنه لا يحق للطالب أداء امتحانات القدرات إلا بسداد الرسوم المقررة له، حيث يتوافد البعض بالكلية بعد التسجيل علي موقع التنسيق دون دفع الرسوم.

اختبارات القدرات تكون في المقام الأول لمصلحة الطالب

وأوضح قائلًا «يعتقد العديد من أولياء الأمور بأن اختبار القدرات يعد تعقيداً للطالب الراغب في الالتحاق بالكلية ولكن الأمر يختلف تماماً، فاختبار القدرات في المقام الأول تكون لمصلحة الطالب حيث يتم تحديد مستوى الطالب تأكيداً على مقدرته في إتمام العملية التعليمية بنجاح».

وأكد أن كلية الفنون الجميلة من الكليات التطبيقية وليست النظرية فتستدعي عند التقدم إليها وجود عنصرين أساسين وهما الموهبة والمهارة، فإذا سقط عنصر المهارة مثلاً يصعب على الطالب تقدمه مهارياً في الكلية، حيث من الممكن أن يكون هناك طالب مجتهد وطموح بدرجة كبيرة، ولكن ليست لديه مهارة فنية فإنه بالفعل سيقف عند نقطة معينه لا يستطيع تخطيها.

ورقة اختبار القدرات تمر على 9 أساتذة

وأوضح «سامي» أن يظن البعض أن عملية تصحيح اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة تتم بشكل تقليدي وسريع دون التدقيق ولكن الأمر ليس كذلك، فتمر ورقة الامتحان بلجنة مكونة من ثلاثة أفراد من أعضاء هيئة التدريس، ويمر السؤال الثاني بلجنة أخري بنفس العدد الموجود باللجنة الأولي، وكذلك السؤال الثالث، وبعد إتمام عملية التصحيح تعرض الامتحانات علي لجنة المراجعة النهائية التي تتكون من أساتذة بالكلية، موضحاً أنه في واقع الأمر تمر ورقة الامتحان علي 9 أساتذة.

طبيعة أسئلة اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة

وأشار إلى أن أسئلة اختبارات القدرات تتكون من السؤال النظري والسؤال العملي، أما عن السؤال النظري فهو عبارة عن معلومات عامة فنية، وهي مكونة من مجموعة أسئلة اختيار من متعدد ومجموعة أسئلة عن وضع العلامة الصحيحة أمام العبارة الصحية وكذلك الأمر في الخاطئة، ويتم تصحيحها إلكترونياً.

أما عن الجانب العملي فهو جزء للرسم لقياس بعض المهارات وأهمها مهارة الأشخاص، التكوين، علاقة الأشخاص ببعضهم، وكذلك التأكيد علي الظل والنور ويكون باستخدام القلم الرصاص، والمنظور وبناء اللوحة بصفة عامة، وهناك سؤال ابتكاري «السؤال الثالث» وهو عبارة عن تصميم كارت بوستال أو تصميم بوستر أو تصميم دعوه تعبر عن مناسبه معينه ويكون باستخدام الأقلام الملونة.

الإجراءات الاحترازية

وأكد سامي يشترط لدخول الطلاب للكلية ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة، بالإضافة إلى التعقيمات التي تجريها الكلية في القاعات المختصة لاختبارات القدرات، والتباعد الاجتماعي بين الطلاب، والتهوية موجوده بالقاعات.