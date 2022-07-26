مقتل شخص في حريق غابات بشمالي المغربي

أعلنت السلطات المغربية، وفاة شخص وإصابة آخر، خلال مشاركتهما كمتطوعين ضمن فرق إخماد حريق الغابات، في «غفساي» بـ«إقليم تاونات» شمال البلاد.

الحريق أسفر عن تدمير حوالي 33 هكتارا

وقالت السلطات المحلية لـ«إقليم تاونات» المغربي، إن فرق التدخل، باشرت مجهوداتها من أجل عزل وتطويق الحريق، الذي دمر في حصيلة مؤقتة، حوالي 33 هكتارا « 1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان».

وأمس الاثنين، قال وزير الزراعة والصيد والغابات، محمد صديقي، في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول أسباب وتداعيات حرائق الغابات، إن المساحة الإجمالية المتضررة بحرائق الغابات ، بلغت 10 آلاف و 300 هكتار، وفقا لما ذكرته صحيفة «الأنباء» المغربية.

وكانت «المديرية العامة للأرصاد الجوية» المغربية، قالت، في نشرة إنذارية من مستوى البرتقالي في وقت سابق، إنه تتوقع تسجيل موجة حر ما بين 40 و 47 درجة، أمس الاثنين و اليوم الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة المغربية، وفقا لما ذكره موقع «الصباح» المغربي.

وأمس الاثنين، اندلع حريقا في «غابة داليا» قرب ميناء طنجة المتوسط، وفقا لما ذكره موقع «الصحراء» المغربي. وتسبب حريق اندلع يوم الجمعة الماضي، في سوق «جوطية بن عباد» بالقنيطرة ، في أضرار مادية لـ 53 متجرا للألبسة المستعملة بالسلطات المحلية في محافظة القنيطرة شمال العاصمة المغربية «الرباط».

وتمكنت السلطات المحلية من السيطرة على الحريق دون تسجيل أي خسائر بشرية.

السلطات المغربية تنتشل 8 جثث لمهاجرين.. وإلقاء القبض على 18 شخصًا من دول إفريقية

وفي سياق آخر، انتشلت السلطات المغربية، أمس الاثنين، جثث 8 أشخاص جنح قاربهم المطاطي بساحل «إقليم طرفاية» جنوبي البلاد، خلال محاولة للهجرة غير الشرعية للوصول إلى «جزر الكناري» الإسبانية.

وأشارت سلطات «إقليم طرفاية»، في بيان، إلى إلقاء القبض على 18 شخصًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا ضمن ركاب القارب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».