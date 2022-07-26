سائق يصدم ابنة شقيقته بالخطأ في سوهاج.. كسر ضلوعها

اصطدم سائق بطفلة صغيرة ظهرت أمامه فجأة حيث قطعت طريقة، أسرع لإنقاذها ولكن تبين أنها نجلة شقيقته ذات الثلاث سنوات، فأسرع وشقيقته بنقلها لمستشفى ساقلتة المركزي حيث تم تشخيصها مبدئيا بكسر بالضلوع ونزيف داخلي وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافها.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلتة بمحافظة سوهاج يفيد وصول الطفلة «سجدة. ج. ص. ع»، 3 سنوات، وتقيم دائرة مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج إلى مستشفى ساقلتة المركزي، مصابة بكسور بالضلوع من الناحية اليمنى واشتباه نزيف بالصدر، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ادعاء حادث سيارة وقد تم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافها.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال والدتها المدعوة «صفاء. ر. ع. أ»، 28 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، أفادت بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة أمام المنزل اصطدمت بها بالخطأ السيارة «سوزوكي تمناية» قيادة «رأفت. ر. ع. أ» 27 عاما، سائق، ويقيم بذات الناحية بدائرة مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، وهو خال الطفلة المصابة.

نتج عن الحادث، إصابة الطفلة ونفت الأم الشبهة الجنائية وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف أنه فوجئ بالطفلة نجلة شقيقة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها، وقد تم تحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث وإعادة تسيير الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.