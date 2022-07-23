إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم مروع بالسادات

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، إصابة 10 أشخاص في حادث مروع بين ميكروباص وسيارة نقل.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين في حادث السادات

وقام مرفق الإسعاف بالمنوفية، بنقل المصابين إلي مستشفي السادات العام لتلقي العلاج اللازمة، وأكد مصدر طبي أن الإصابات متنوعة وتشمل كسور متفرقة وكدمات، ويتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين في الحادث .

مدير أمن المنوفية يتلقي إخطار بالواقعة

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بإصابة عدد من الركاب في حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل ثقيل، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .