«الدفاع المدني» بسوهاج تحذر من انتشار الزواحف مع ارتفاع درجات الحرارة

تشهد محافظة سوهاج اليوم طقسًا شديد الحرارة نهارًا خاصة خلال ساعات الظهيرة، ومعتدل الحرارة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم بسوهاج

وتسجل محافظة سوهاج اليوم الثلاثاء 26 يولية الجاري 41 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمي، و25 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى، مع تخطي نسبة الرطوبة 30%.

تحذيرات الدفاع المدني من الزواحف بسوهاج

ومع ارتفاع درجات الحرارة تهيب هيئة الدفاع المدني بمحافظة سوهاج، بالمواطنين، توخي الحذر من انتشار الزواحف والحشرات خاصة بالمناطق الجبلية أو المتاخمة للجبال، حيث تترك الحشرات والزواج جحورها في الجبال بسبب ارتفاع حرارة الجو.

طقس القاهرة الكبرى

هذا وتشهد القاهرة الكبرى استقرارًا في الأحوال الجوية، والذي يسود معه طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية حيث تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمي وتظهر الشبورة المائية الخفيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع احتمال نشوب رياح محملة بالأتربة على أماكن متفرقة من الجمهورية.

استمرار الأجواء الحارة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة حتى نهاية الأسبوع الحالي، ومطلع الأسبوع القادم على أغلب الأنحاء، خاصة شمال وجنوب صعيد مصر.