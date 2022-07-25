طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمي 34

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد يكون طقس اليوم الاثنين في البحيرة، شديد الحرارة رطب نهاراً على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس البحيرة غداً، شبوة مائية صباحاً، وطقس مشمس، يكون غانم جزئياً على السواحل الشمالية، وإرتفاع فى نسب الرطوبة نهاراً مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 1.5 : 2 درجة، والرياح تنشط أحياناً مساءً، مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلاً.

ارتفاع الموج في شاطئ ادكو

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، بشواطئ مدينة ادكو بمحافظة البحيرة معتدلة، وارتفاع الموج فيه 1.5 : 2 متر، على أن يكون إتجاه الرياح شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة "العظمى 34 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة مئوية.

وشهدت البحيرة خلال الأيام الماضية موجة من الطقس الحار مع تكون الشبورة الكثيفة، الأمر الذي أدى إلى تزاحم شواطئ مدينة ادكو بالمصطفين لاسيما عقب حصول طلاب الثانوية العامة على إجازة آخر العام.

توفير عيادات متنقلة

وعملت الجهات المختصة بمحافظة البحيرة على تأمين شاطئ ادكو حيث تم الدفع بعدد من العيادات الطبية المتنقلة لتوقيع الكشف الطبي وعمل الإسعافات الاولية للمصطافين حال تعرض أحدهم للغرق، حيث جاء ذلك طبقا لتوجيهات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بتوفير سبل الأمان بشواطئ ادكو.