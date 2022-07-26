السيطرة على حريق شقة في كرداسة دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة كرداسة دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا من بعض الأهالي بمنطقة كرداسة، يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالمنطقة ذاتها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين.

الدفع بسيارات إطفاء واسعاف لمكان الحريق

ودفعت الحماية المدنية في الجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وسيطرت على الحريق في غضون دقائق معدودة، ومن ثم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي العقارات السكنية المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.