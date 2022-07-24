جامعة الدلتا التكنولوجية تستعد لانطلاق اختبارات القدرات 2022

تستعد جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2022، المتقدمين لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وفقًا للجداول الزمنية المقررة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ يبدأ التسجيل في الفترة من الاثنين المقبل الموافق 25/7/2022، وحتى السبت الموافق 6/8/2022.

وجهزت الكلية أماكن استقبال الطلاب قبل موعد الاختبار، فضلًا عن إعداد عروض وبروشورات تعريفية عن الجامعة وبرامجها التكنولوجية وأهميتها لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل، إضافة إلى التعريف بالجامعات التكنولوجية الجديدة والبرامج الموجودة بها، فضلًا عن اعداد فيديو توضيحى عن اختبار القدرات وطريقة الإجابة.

إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا

أكد «كشك» استعداد الجامعة الكامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات، التي تستهدف قياس المهارات المعرفية والتطبيقية التي تؤهل الطالب علميًا وعمليًا للالتحاق بالجامعة، مؤكدًا في بيان له ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة كل أفراد المنظومة التعليمية.

أشار رئيس الجامعة إلى تشكيل لجنة لمتابعة اختبارات القدرات بصورة مستمرة، على أن تتولى اللجنة متابعة تنفيذ اختبارات القدرات طبقا لبرامجها المقررة، ورفع التقارير إلى رئيس الجامعة فى كل مايتعلق باختبارات القدرات، وحل أي مشكلات تطرأ امام الطلاب، ووجه بتوفير المناخ الملائم وكل مقومات الراحة لهم لأداء الاختبارات.

التصحيح إلكترونيا أولا بأول

ومن جانبه، قال الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، إن التصحيح يجري إلكترونيًا أولًا بأول، ويجري رفع النتيجة على موقع التنسيق، موضحًا أن الاختبار يتضمن 3 مجالات رئيسية وهي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والرياضيات.

أضاف أن الكلية حرصت على توضيح كل الإجراءات وتيسير التقدم لأداء الاختبارات، مع تطبيق كل الضوابط التي تحقق الغاية من أداء اختبارات القدرات، والالتزام بتوجيهات رئيس الجامعة وتنفيذ الخطة الشاملة للجامعة لأداء الاختبارات.